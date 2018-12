Implanty ślimakowe nowej generacji

Po raz pierwszy w Polsce zostanie wszczepiony implant słuchowy, który pozwala na wykonywanie u pacjenta badań metodą rezonansu magnetycznego.

Operację przeprowadzi profesor Henryk Skarżyński w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Będzie ona transmitowana na żywo podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w Polskiej Agencji Prasowej 18 grudnia.

Implanty słuchowe dla seniorów

Implant słuchowy nowej generacji Hassle Free MRI Cochlear Implant Technology stworzony został przede wszystkim z myślą o starszych pacjentach. Pozwala on na wykonywanie u nich badań metodą rezonansu magnetycznego w polu o indukcji 3 T, które są podstawą współczesnej diagnostyki obrazowej.

– Seniorzy to grupa pacjentów, dla której nowe możliwości tej generacji implantów są szczególnie ważne. Każdy pacjent z implantem może znaleźć się w sytuacji, kiedy np. z powodu podejrzenia nowotworu, po urazach czy z powodu coraz częstszych zmian naczyniowych w obrębie głowy będzie konieczne wykonanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego – mówi prof. Henryk Skarżyński.

Implant typu Hassle Free MRI składa się z czterech obrotowych cylindrycznych magnesów otoczonych obrotową tarczą, która umożliwia im zgodną pracę z polem magnetycznym, stosowanym podczas badania rezonansem magnetycznym MRI, we wszystkich trzech wymiarach. Dzięki nowemu typowi implantu przeprowadzenie tego badania stanie się możliwe bez wcześniejszej ingerencji chirurga, który musi usunąć część implantu, by możliwe było wykonanie MRI. – Wykluczenie tej czynności oszczędzi pacjentom zarówno cierpienia, jak i dodatkowego stresu, czy urządzenie będzie ponownie sprawnie działać. Ponadto obniży koszty leczenia związane z koniecznością operacyjnego wyjmowania magnesu - podkreśla prof. Skarżyński.

Niedosłuch: można pomóc każdemu

Współczesne metody chirurgiczne i technologiczne pozwalają pomóc prawie każdemu pacjentowi z niedosłuchem, niezależnie od tego, co jest jego przyczyną – uszkodzenia ucha zewnętrznego, środkowego czy wewnętrznego.

Każde nowe rozwiązanie w dziedzinie otochirurgii jest bardzo ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w starzejącym się społeczeństwie rośnie odsetek osób z częściową głuchotą. 75 proc. osób po 70 roku życia ma różnego stopnia niedosłuch, który ma wpływ na codzienną komunikację z otoczeniem.

Oznacza to, że także liczba użytkowników implantów będzie się powiększać. Już teraz pod opieką Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu znajduje się ponad 8000 osób z różnymi rodzajami głuchoty, u których zastosowano implant ślimakowy - w tym największa na świecie grupa pacjentów z tego typu zaburzeniami słuchu zoperowanych w jednym ośrodku.

Leczenie w Kajetanach

Program leczenia częściowej głuchoty rozpoczął się w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu już w 2002 r. Wówczas to prof. Henryk Skarżyński wykonał pierwszą w świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego pacjentce z częściową głuchotą. Przed operacją rozumiała około 10 - 11 proc. docierających do niej dźwięków. Implant w stu procentach przywrócił jej rozumienie mowy. W 2004 r. prof. Skarżyński po raz pierwszy w świecie wykonał taką samą operację u dziecka z częściową głuchotą. Zabiegi te stanowiły przełom

w otochirurgii. Ich wyniki były dowodem na to, że wszczepienie implantu likwiduje ubytek słuchu w zakresie wysokich lub wysokich i średnich częstotliwości przy zachowaniu możliwości naturalnego słyszenia w zakresie częstotliwości niskich. Dopełnienie elektryczne własnego słuchu lub słuch elektryczno-naturalny to dziś nasza marka we współczesnej medycynie – mówi prof. Henryk Skarżyński.

Rozwiązania telemedyczne

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest dziś największym ośrodkiem otolaryngologicznym w Polsce, który od 15 lat wykonuje najwięcej na świecie zabiegów operacyjnych poprawiających słuch. Otwarte pod jego szyldem Światowe Centrum Słuchu to już światowa marka, wizytówka w tej specjalności. Polscy pacjenci mają w nim dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi w kraju lub jedni z pierwszych w świecie.

Dodatkowo w Instytucie została stworzona i uruchomiona pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii umożliwiająca przeprowadzanie telekonsultacji z udziałem pacjentów i specjalistów z kilku ośrodków jednocześnie, zdalną rehabilitację oraz telefitting, czyli zdalne ustawianie parametrów w procesorach mowy u pacjentów z różnymi implantami słuchowymi.