Koronawirus: epidemia nie zawiesza terminów w sprawach dotyczących informacji publicznej

Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ( sygn. akt II SAB/Łd 12/20 ). Trafiła do niego skarga na bezczynność burmistrza w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Mieszkanka pytała m.in. o nagrody i premie wypłacone pracownikom urzędu miasta, a także awanse płacowe i stanowiskowe w latach 2017-2019. I podkreśliła, że do dnia sporządzenia skargi nie otrzymała wnioskowanej informacji publicznej ani pisma, które wskazywałoby termin, w jakim nastąpi udostępnienie tej informacji czy też decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę, burmistrz wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość, ewentualnie o oddalenie skargi w całości z uwagi na jej bezzasadność. Wyjaśnił, że aby udzielić wnioskowanej informacji konieczne są czasochłonne czynności o charakterze technicznym, co oznacza, że informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej. Tymczasem mieszkanka wskazała okoliczności, które mogą uzasadniać wytworzenie informacji przetworzonej dopiero w skardze do WSA.

Zdaniem sądu stanowisko burmistrza, że z uwagi na treść art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy o COVID nie jest zobowiązany do rozpoznania wniosku skarżącej, było błędne. Jak wyjaśniono, zgodnie z tym przepisem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, bieg terminów procesowych i sądowych w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Zwrócono jednak uwagę, że 14a ust. 4 i 5 ustawy wskazuje sprawy uznane przez ustawodawcę za pilne, których nie dotyczy wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów. Sprawami pilnymi są sprawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd. Zaś zgodnie z art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.