Dariusz Rosati: W sprawie CO2 Bruksela jest nadmiernie ambitna Mylnie oskarżano o schładzanie gospodarki wicepremiera Leszka Balcerowicza (z prawej). Był to głównie skutek polityki Rady Polityki Pieniężnej, która doprowadziła w 2001 roku do zahamowania wzrostu PKB i wysokiego bezrobocia – mówi Dariusz Rosati, ówczesny członek RPP Piotr Kowalczyk

Prowadziłem jako szef MSZ długie rozmowy z moim odpowiednikiem niemieckim, który mówił: „wchodźcie do Unii Europejskiej, po co wam NATO, to już nie jest wam potrzebne, Rosja nie jest już zagrożeniem jak kiedyś" - opowiada Elizie Olczyk Dariusz Rosati, były minister spraw zagranicznych, europoseł Platformy Obywatelskiej.

Plus Minus: Dlaczego ekonomista z wykształcenia i pasji zgodził się zostać ministrem spraw zagranicznych? Dariusz Rosati: Najpierw miałem propozycję, żeby zostać ministrem finansów. Aleksander Kwaśniewski, lider ówczesnej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, zgłosił mnie na to stanowisko w 1994 r. Pracowałem wtedy w ONZ w Szwajcarii, a w rządzie SdRP–PSL doszło do kryzysu – minister finansów Marek Borowski złożył rezygnację po tym, gdy premier Waldemar Pawlak odwołał bez jego wiedzy wiceministra finansów Stefana Kawalca. Chodziło o prywatyzację Banku Śląskiego. Premier pod naciskiem opinii publicznej uznał, że skoro akcje świeżo sprywatyzowanego banku poszybowały w górę, to bank został źle wyceniony. Marek Borowski, który jest człowiekiem honoru, powiedział, że albo premier wycofa się z tej decyzji, albo on, Borowski, podaje się do dymisji. A premier skorzystał z okazji i pozbył się Borowskiego, za którym chyba nie przepadał. Wtedy Al...