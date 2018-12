Reputacja to mój kapitał, nie dam jej podważać

Dzięki relacjom opartym na zaufaniu założyciel Griffin Real Estate Przemysław Krych sprowadził na polski rynek nieruchomości ogromny zagraniczny kapitał.

Czy pan, albo Griffin Real Estate, macie cokolwiek wspólnego z biurowcem przy Pięknej w Warszawie, wynajętym przez Komisję Nadzoru Finansowego w rzekomo kontrowersyjnych okolicznościach?

Griffin Real Estate jest doradcą właściciela tego budynku w jego inwestycjach w Polsce. To jeden z największych światowych inwestorów instytucjonalnych. Nie jestem jednak upoważniony, żeby ujawniać jego nazwę (prawdopodobnie chodzi o Pimco Investment Management, kluczowego, obok Oaktree Capital, partnera Griffina z USA – red.).

Ani Griffin, ani ja nie byliśmy stroną umowy najmu tego budynku. KNF o swojej nowej siedzibie zdecydował – wedle mojej wiedzy – w drodze otwartego przetargu. Przy okazji tej historii i absurdalnych zarzutów pod adresem moim jak i firmy Griffin Real Estate uświadomiłem sobie, że ja osobiście nigdy nie podpisałem żadnej umowy najmu. Nie na tym polega moja praca.

Według doniesień medialnych, na umowę najmu nie zgodził się departament prawny KNF – uznając jej wartość za zbyt wysoką wobec wcześniejszych warunków i zwracając uwagę, że spółka matka właściciela Pięknej jest powiązana z kapitałem rosyjskim. Podobne zastrzeżenia miała mieć także Prokuratoria Generalna.

Nie mam żadnej wiedzy na temat tych opinii, a tym bardziej źródeł, na podstawie których można byłoby wysnuć takie wnioski.

Natomiast wystarczy zajrzeć do pierwszego lepszego raportu firm doradczych, by wiedzieć, że czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Pięknej, tj. w biurowcu w centrum Warszawy, o wysokim standardzie, przygotowanym zgodnie z potrzebami najemcy, jest atrakcyjną stawką rynkową. Nie mamy też żadnych powiązań z kapitałem rosyjskim. Griffin Real Estate to firma założona przeze mnie w 2006 r., jest własnością partnerów spółki. Można to bez trudu sprawdzić w rejestrze sądowym. Natomiast podmiot, do którego należy biurowiec przy ul. Pięknej 20 jest częścią wspomnianego, globalnego funduszu, któremu doradzamy. Jeszcze raz: żadna z tych firm nie ma nic wspólnego z rosyjskim kapitałem.

Sprowadzamy do Polski kapitał zagraniczny – współpracujemy z tak uznanymi inwestorami instytucjonalnymi, jak Pimco i Oaktree z USA, z Redefine z RPA, z Abu Dhabi Investment Council i innymi, i żaden z nich nie ma nic wspólnego z Rosją. Nasz biznes opiera się na reputacji – to zagraniczni inwestorzy, ufając nam, lokują olbrzymie środki w przedsięwzięcia, które im rekomendujemy. Dzięki temu dziś zarządzamy aktywami w kilku obszarach sektora nieruchomości o wartości ponad 5 mld euro.

Prasowy humbug wikłający mnie i Griffina w tzw. „aferę KNF" został powtórzony w innych mediach i podchwycony przez polityków. Media systematycznie publikują już sprostowania. Od czynnych polityków i innych osób publicznych, które publicznie powielały kłamstwa na nasz temat, domagamy się publicznych sprostowań i przeprosin. Będziemy bardzo stanowczy w egzekwowaniu tej kwestii, bo reputacja jest kapitałem Griffina.

Niemal dokładnie rok temu pana reputacja została nadszarpnięta, kiedy został pan aresztowany pod zarzutem korupcyjnym. W czerwcu wyszedł pan z aresztu za poręczeniem majątkowym. W jakim kierunku zmierza ta sprawa?

Prokuratura postawiła mi jeden zarzut, na chwilę obecną śledztwo jest formalnie przedłużone do maja 2019 r. Oczywiście nie mogę i nie zamierzam naruszać tajemnicy śledztwa, ale zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami, prokuratura zarzuciła mi, że w 2016 r., wraz z innymi osobami, miałem skorumpować senatora PiS Stanisława Koguta, aby ten użył swoich wpływów w celu umorzenia postępowania dotyczącego wpisania do rejestru zabytków dawnego hotelu Cracovia, na którego miejscu Echo planowało inwestycję. Korupcja miała – zdaniem prokuratury – polegać na wpłacie przez Echo 500 tys. zł na Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, którą założył senator Kogut.

Zarzut jest dla mnie absurdalny i konsekwentnie nie przyznaję się do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa. Znam pana Koguta od dwunastu lat. Ja osobiście, Griffin, a także inne spółki powiązane osobowo lub kapitałowo z Griffinem, regularnie i jawnie wspieraliśmy Fundację w Stróżach – tak jak kilka innych podmiotów w tym fundacje edukacyjne i artystyczne – bo robiła dobrą, potrzebną społecznie robotę: hospicjum, stadion dla niepełnosprawnych, centrum dla osób ze stwardnieniem rozsianym itd. Nasze darowizny jak i wpłaty Echo Investment były jawne i obdarowane fundacje same o nich publicznie informowały.

W Echo Investment pojawiliśmy się jako doradca funduszy Pimco i Oaktree, które przejęły pakiet kontrolny tej giełdowej spółki. Hotel Cracovia nie był kluczowym aktywem w portfelu dewelopera, został kupiony przez Echo w pakiecie z dwoma innymi, znacznie ważniejszymi. Na działce w Warszawie powstał biurowiec Q22, a w Szczecinie rozbudowano galerię handlową Galaxy. Tym samym ww. obiekt w Krakowie był, biorąc pod uwagę inne projekty i ich skalę, poniżej tzw. progu istotności. Po raz kolejny zaznaczam, że nie mogę publicznie mówić o szczegółach postępowania, ale postawiony mi zarzut oznacza, że miałem rzekomo podejmować się działań, które były daleko ryzykowne z punktu widzenia przepisów Foreign Corruption Practices Act obowiązującego w USA, nie mówiąc o możliwości utraty wypracowanego w ciągu dekady zaufania zagranicznych inwestorów Griffina. Ten zarzut uwłacza mojej inteligencji – ale wystarczył bym spędził pół roku w areszcie.

Dlaczego prokuratura uznała tę jedną wpłatę za ukrytą łapówkę? Na jakiej podstawie uznała, że chcieliście, by senator Kogut użył wpływów?

Ja osobiście, Griffin oraz inne spółki powiązane osobowo lub kapitałowo z Griffinem wspieraliśmy Fundację w Stróżach przed pojawieniem się w moim życiu tematu Echo Investment i hotelu Cracovia, jak i po sprzedaży tego hotelu na rzecz Skarbu Państwa pod koniec 2016 r.

Nie mogę ujawniać szczegółów, bo jestem związany tajemnicą śledztwa, ale proszę mi wierzyć, że postawiony mi zarzut jest absurdalny, nielogiczny i jestem przekonany, że nie obroni się w sądzie.

Za to na rozprawie dotyczącej wniosku o areszt usłyszałem od sędzi, że tylko stroję się w piórka filantropa. No cóż, Griffin przeznaczył na szczytne cele i kilka znanych fundacji bardzo duże pieniądze, realnie pomagając i nie oczekując niczego w zamian. Za to usłyszałem, że to „strojenie się w piórka".

Po roku osobistych doświadczeń z wymiarem sprawiedliwości mogę powiedzieć, że bliżej nam niestety do Białorusi i Turcji niż zachodniej Europy.

Mimo wydarzeń sprzed roku i ostatnich doniesień w sprawie biurowca dla KNF wasi partnerzy kontynuują współpracę?

Tak, mamy pełne poparcie. Nie jest oczywiście tak, że w sprawie Cracovii uwierzono mi na piękne oczy. To są poważne korporacje, które po moim aresztowaniu zleciły (na swoje potrzeby) przeprowadzenie audytów w Griffinie i spółkach powiązanych. Sprawdzono zaangażowanie w działalność charytatywną, wpłaty na fundacje. Wszystkie te badania wykazały, że nie zostały złamane żadne standardy.

Informacje dotyczące siedziby KNF są ewidentnie wyssane z palca, więc nie wywołały u naszych partnerów takiego poruszenia. Ich prostowanie jest ważniejsze dla wizerunku Griffina. Z podobnego też względu od postawienia mi zarzutu nie pełnię w Griffinie funkcji zarządczych. Chcę bowiem wyjaśnić swoją sprawę do końca i uzyskać uniewinnienie i przeprosiny. Ale to nie oznacza, że nie jestem aktywny. Dziś na wizytówce mam podpis „założyciel" – tego żaden prokurator, ani ktokolwiek inny, mi nie odbierze.

CV

Przemysław Krych założył Griffin Real Estate w 2006 r. Był partnerem w Templeton Direct Advisors i menedżerem Emerging Europe Private Equity Funds. Pracował też w Banku Handlowym. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

