Spółka nazwa.pl najlepszą firmą hostingową w Polsce!

Tradycyjny hosting jest jak stary wysłużony autobus, a hosting w chmurze to flota nowoczesnych samochodów wyścigowych – mówi Krzysztof Cebrat, prezes firmy nazwa.pl, zajmującej się hostingiem i rejestracją domen.

Materiał promocyjny

Eksperci z branży wybrali nazwa.pl najlepszą firmą hostingową roku. Co zdecydowało o tym wyróżnieniu?

Otrzymany tytuł „Najlepsza firma hostingowa roku" stanowi dla nazwa.pl wielkie wyróżnienie i potwierdzenie wiodącej pozycji firmy na rynku usług hostingowych w Polsce. Na sukces naszej firmy, oprócz wielokrotnie nagradzanego hostingu, złożyło się również doskonałe wsparcie klientów, wysoki poziom innowacyjności technologicznej, dbałość o ekologię oraz odpowiedzialność biznesowa. Wspieramy polskie firmy w transformacji cyfrowej, dostarczając im usługi, które jeszcze niedawno nie były dostępne na polskim rynku. Z zadowoleniem obserwujemy trend, w którym coraz więcej klientów z home.pl, cyber_Folks oraz innych firm hostingowych przenosi swoje usługi do nazwa.pl.

W co nazwa.pl inwestuje?

Celem naszych inwestycji jest umożliwienie korzystania przez klientów nazwa.pl z usług i rozwiązań niedostępnych do tej pory na polskim rynku. W 2020 roku zrealizowaliśmy wymianę serwerów. Uzbroiliśmy je w najszybsze procesory serwerowe Intel Xeon E-22288G oraz nowość na polskim rynku – dyski Intel Optane wykonane w technologii 3D XPoint, które zastąpiły dyski NVMe. W czasie, gdy nasza konkurencja chwali się stosowaniem szybkich dysków SSD, które były nowością kilka lat temu, klienci nazwa.pl korzystają z najnowszych osiągnięć techniki i najszybszego hostingu w Polsce.

Warto wymienić przestarzałe technologie w hostingu na nowoczesne? Jaką to daje przewagę w walce z konkurencją?

Tradycyjny hosting jest jak stary wysłużony autobus, a hosting w chmurze to flota nowoczesnych samochodów wyścigowych. W hostingu, który świadczy nasza konkurencja, strona WWW jest umieszczona z wieloma innymi stronami na pojedynczym serwerze i tam też jest uruchamiana. W razie awarii aktualizacji oprogramowania albo generowania dużego ruchu wszystko „pada" lub w najlepszym wypadku zaczyna wolno działać. Cloudhosting w nazwa.pl działa inaczej. W chmurze grupa serwerów współpracuje ze sobą w celu zrównoważenia obciążenia generowanego przez wiele stron WWW. Monitoringiem ich obciążenia oraz przydzielaniem zadań dla każdego z nich zajmują się urządzenia zwane load balancerami. Dzięki temu ruch jest inteligentnie rozłożony, a strona działa z pełną szybkością w każdej chwili i bez żadnej przerwy. W Polsce jedynie nazwa.pl świadczy usługi cloudhostingu, a klienci spółki otrzymują najwyższą jakość za rozsądną cenę.

Czy w dobie pandemii zmieniła się obsługa klienta?

Niezmiennie można z nami skontaktować się przez infolinię, przez e-mail, czat aż po media społecznościowe. Z testów przeprowadzonych przez niezależny polski instytut badawczy MANDS wynika, że w ponad 90 proc. odbieramy telefony od naszych klientów w czasie do 5 sekund! To ponad 40 razy szybciej niż w firmie home.pl oraz ponad 100 razy szybciej niż w pozostałych firmach, które wzięły udział w badaniu. Klienci w nazwa.pl mają zapewnioną najszybszą i całodobową obsługę swoich zgłoszeń. Przecież to dla nich tutaj jesteśmy.

Dlaczego szybkość hostingu ma tak duże znaczenie dla firm?

Szybszy hosting, to większe zyski. Strona, która ładuje się szybciej jest chętniej odwiedzana. Statystyki odwiedzin mają z kolei wpływ na jej wartość. Dla e-sklepu każde wejście to potencjalny Klient i zakupy, których dokona. Za liczbę odwiedzin na stronie WWW chętnie płacą też reklamodawcy, którzy zamieszczają na tych stronach reklamę. Właściciel szybko ładującej się strony, z dużą liczbą odwiedzin może zarobić krocie. Z przeprowadzonych badań, które są dostępne publicznie, wynika, że czas generowania jednej z najbardziej popularnych aplikacji sklepowych, PrestaShop, instalowanej na serwerach w nazwa.pl wynosi 0,025 sekundy, podczas gdy w konkurencyjnej firmie cyber_Folks, należącym do grupy h88 SA – pięć razy wolniej, a w home.pl – aż ponad 11 razy wolniej.

Jeśli hosting, to dlaczego akurat w nazwa.pl?

Sercem serwera jest procesor. W nazwa.pl świadczymy usługi, wykorzystując najszybsze obecnie procesory serwerowe na rynku. Drugim najważniejszym elementem jest dysk, z którego następuje odczyt danych. Jako pierwsi w Polsce użyliśmy najszybszych dysków Intel Optane. Kluczowy jest sposób wytworzenia usługi. Stosujemy niezawodną technologię cloudhostingu z nieograniczonymi wręcz zasobami mocy. W dobie ataków cyberprzestępców ważna jest ochrona danych. Bezpieczeństwa naszych usług strzegą najbardziej zaawansowane światowe rozwiązania, w tym własne scrubbing center. Klient potrzebuje wsparcia. W nazwa.pl do dyspozycji jest ponad 300 specjalistów, gotowych pomóc w każdej, nawet najbardziej nietypowej sprawie. Klienci z innych firm hostingowych, takich jak home.pl, przenoszą swoje usługi do nazwa.pl. Bardzo często życzą sobie, żeby wykonać za nich migrację i zrobić to w nocy lub w weekend, a my z przyjemnością spełniamy te życzenia. Świadczymy to wsparcie całkowicie bezpłatnie.

Takie usługi muszą dużo kosztować?

Porównując najbardziej ekonomiczne pakiety hostingowe, roczna cena za 1 GB hostingu w nazwa.pl wynosi 2 zł netto, podczas gdy w home.pl koszt jest blisko trzy razy wyższy, a w cyber_Folks – aż 13 razy wyższy! Nasi klienci mają szybsze usługi niż ich konkurenci w innych firmach hostingowych, szybszą obsługę, niż oferuje konkurencja, oraz bardzo atrakcyjną cenę.

