Biznesowy partner rock ‘n’ rolla

Materiał powstał we współpracy z Alior Bankiem.

Oczywiście na pierwszym miejscu jest gość honorowy – Carlos Santana, który trzykrotnie występował w naszym amfiteatrze i nazwał Dolinę Charlotty „swoim nowym domem". Każda z gwiazd pozostawiła bardzo miłe wspomnienia swoich koncertów. Szczególnie wspominamy Boba Dylana, Roberta Planta, ZZ Top, Alice'a Coopera, Billy'ego Idola, Deep Purple, Patti Smith, Bryana Ferry'ego, Mike and The Mechanics, Europe, White Snake i The Doors.