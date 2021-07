Dzięki Forum zyska Karpacz, region i całe województwo

Dolny Śląsk od lat buduje swoją pozycję regionu nowoczesnego, innowacyjnego. Mamy nadzieję, że Forum ugruntuje naszą pozycję – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Karpacz przejął na stałe od Krynicy organizację Forum Ekonomicznego. Co to oznacza dla regionu i samego Karpacza?

Forum Ekonomiczne to największe wydarzenie tego typu w naszej części Europy. Dla nas niezwykle istotny jest fakt, że jego 30., jubileuszowa edycja odbędzie się na Dolnym Śląsku. Uważamy

to za ogromny sukces. Do tej pory obok przedstawicieli świata biznesu, nauki czy kultury udział w Forum brali międzynarodowi politycy, prezydenci, premierzy państw europejskich, ministrowie, a także członkowie Komisji Europejskiej. Zatem relacje, które udaje się budować uczestnikom Forum, zostają potem na lata. Głęboko wierzymy, że Karpacz pomoże jeszcze bardziej wzmocnić te więzi. Dolny Śląsk to najdynamiczniej rozwijający się region w Polsce. Od lat buduje swoją pozycję regionu nowoczesnego, innowacyjnego. Mamy więc nadzieję, że wydarzenie, jakim jest Forum, jeszcze bardziej ugruntuje naszą pozycję.

Mówimy o korzyściach wizerunkowych. A czy tego typu wydarzenie może przynieść Karpaczowi i regionowi jakieś wymierne korzyści?

Wydarzenie o tak dużym zasięgu przyniesie z pewnością wymierne korzyści finansowe miejscowej branży turystycznej w Karpaczu. Myślę tu między innymi o hotelach, restauracjach, sklepach. W Krynicy, gdzie przez prawie 30 lat odbywało się Forum Ekonomiczne, wpływy tych firm przez trzy dni trwania tego wydarzenia rosły o 6 mln zł, z czego 4 mln zł przypadały na hotele i pensjonaty. W tej chwili, w okresie pandemii, ma to kapitalne znaczenie dla tej branży. Forum to szansa dla dolnośląskich przedsiębiorców, którzy w czasie tej imprezy będą mogli nie tylko prezentować swoją działalność, ale też wymieniać poglądy z innymi przedsiębiorcami i politykami, także z innych krajów. Nie bez znaczenia są tu kuluary i możliwość nawiązania różnych kontaktów, zarówno politycznych, jak i biznesowych. Na pewno więc Forum będzie miało znaczenie nie tylko dla Karpacza, ale też dla całego województwa. Część imprez towarzyszących Forum odbywać się będzie także w innych miastach naszego regionu.

Macie pomysły, jak się promować, wykorzystując Forum Ekonomiczne?

Ta promocja jest ugruntowana od lat dzięki Instytutowi Studiów Wschodnich, który jest organizatorem Forum Ekonomicznego. Jednak my, jako Dolny Śląsk, mamy zaplanowanych wiele działań zachęcających do wzięcia udziału w Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Na bieżąco informujemy media o szczegółach tego wydarzenia. Zamieszczamy informacje na ten temat w mediach społecznościowych. W promocję Forum włączyły się m.in. nasze instytucje kultury. Działania w tym zakresie podejmują też miasta: Karpacz, Wrocław, a także Port Lotniczy Wrocław. To swoiste pospolite ruszenie. Jest powszechne zadowolenie z tego, że Forum Ekonomiczne odbędzie się w Karpaczu. Postrzegamy to jako ogromną szansę dla rozwoju Dolnego Śląska. Jesteśmy regionem wielokulturowym, po drugiej wojnie światowej zjechali tu nasi dziadowie i pradziadowie z różnych regionów nie tylko Polski, ale i całego świata. Chcemy to wszystko pokazywać i promować także w czasie imprez kulturalnych towarzyszących Forum.

Czy Forum może pobudzić ruch turystyczny nie tylko w Karpaczu, ale też w całym regionie, w całym województwie?

Zdecydowanie tak. Karpacz to miejsce, które świat powinien poznać, będzie wizytówką Dolnego Śląska w okresie Forum. Wydarzenie to będzie jednak oddziaływać na cały region, który jest niezwykle atrakcyjny. Dolny Śląsk to kraina różnorodności, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy tu malownicze góry Sudety, niesamowicie położony Szlak Zamków Piastowskich, mamy Stawy Milickie – największy kompleks stawów rybnych w Europie i jednocześnie siedlisko niezliczonej liczby ptaków. Jest też Dolnośląski Szlak Piwa i Wina czy Dolina Pałaców i Ogrodów w bezpośrednim sąsiedztwie Forum. A to tylko niektóre atrakcje. W czasie Forum chcemy pokazywać walory turystyczne naszego regionu. I mamy nadzieję, że zachęci to wiele osób do jego odwiedzenia.

Ale Dolny Śląsk to też region atrakcyjny inwestycyjnie. Dysponujemy dobrze rozwiniętą siecią dróg, szlaków kolejowych. Naszą atrakcyjność podnosi też to, że graniczymy z Niemcami i Czechami, a współpracę transgraniczną z regionami z Niemiec i z Czech można uznać za wzorową.

A gdyby miał pan wskazać przewagi Karpacza i waszego regionu nad Krynicą i Małopolską, to co by to było?