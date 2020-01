Paweł Surówka: Kraje regionu Trójmorza pokażą rosnącą Europę

Najlepszym dowodem na to jest fakt, że w tym roku w Domu Polskim będzie jeszcze więcej prestiżowych wydarzeń i gości niż przed rokiem. Zostaliśmy zauważeni, a to procentuje. Będziemy gościć przedstawicieli największych światowych firm i instytucji finansowych oraz troje prezydentów. Dom Polski będzie więc tak naprawdę międzynarodowy.

Oczywiście. Po pierwsze, obecność tam to okazja do spotkań w gronie osób decydujących o obliczu globalnej gospodarki, a także o inwestycjach w poszczególnych regionach, w tym w naszym. Buduje się tam relacje, które mogą procentować w przyszłości i które można wykorzystać z pożytkiem nie tylko dla danej firmy czy kraju, ale wręcz regionu. Mamy zatem aspekt relacyjny, bezcenny we współczesnym świecie biznesowym. Obecność w Davos jest również wyceniana i mierzalna wizerunkowo – chcąc zainteresować swoim krajem, regionem, potencjałem ekonomicznym czy okazjami inwestycyjnymi nie opłaca się tam nie być. Stąd fizyczna obecność w przestrzeni publicznej forum, zwłaszcza że w tym roku obchodzi ono swój 50. jubileusz.

Nie tylko Polskę, lecz całą Europę Środkowo-Wschodnią. Motywem przewodnim naszej tegorocznej obecności w Davos będzie współpraca państw Trójmorza. Ma jej służyć zapowiedziane jeszcze jesienią utworzenie wspólnego indeksu giełd państw Trójmorza. To projekt, w który mocno się zaangażowaliśmy jako PZU, i planujemy uruchomienie opartego na indeksie funduszu pasywnego inPZU CEEplus. W Davos ogłosimy kilka równie ważnych inicjatyw. Ich celem jest promocja naszego regionu, przyciąganie do niego zagranicznych inwestycji i dalszy dynamiczny rozwój państw Trójmorza. Naszym zadaniem będzie powalczyć o atencję globalnych inwestorów, stąd nasza obecność w podwójnej roli – gospodarzy Domu Polskiego, miejsca spotkań ważnych dla całego regionu – i organizatorów oraz uczestników takich spotkań. Zależy nam również na tym, żeby pokazać nowoczesne oblicze PZU. Mamy własne Laboratorium Innowacji, szeroko współpracujemy ze startupami. Efektem jest regularne wprowadzanie nowoczesnych technologii w każdym obszarze naszej działalności.

Jak wiele polskich firm udało się wam przekonać do projektu w tym roku? Kto płynie do Davos na okręcie pod banderą PZU i Pekao?

Możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że w Domu Polskim gościć będziemy spółki reprezentujące wszystko to, co mamy najlepszego do pokazania w Trójmorzu. Z pewną dozą entuzjazmu powiem, że gościmy u siebie właściwie cały region. Pokazujemy Polskę i kraje Trójmorza jako kraje świetnie wykształconych ludzi o wielkiej wiedzy, umiejętnościach i kreatywności. Jest kilka dziedzin, jak technologie kosmiczne, przemysł 4.0, gospodarka o obiegu zamkniętym czy nawet gry wideo, w których wyróżniamy się pod względem innowacyjności. Oprócz spółek reprezentujących tradycyjne branże gospodarki, będziemy również gościć wielu przedstawicieli startupów. W Domu Polskim w Davos, który otwieramy na czas Forum razem z należącym do Grupy PZU bankiem Pekao, pojawią się również reprezentanci dużych polskich spółek. Ale równie dużą radość sprawi nam obecność wielu uznanych firm z całego Trójmorza, by przywołać chociażby Exponea, OTP Bank czy UiPath.