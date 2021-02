Radosław Sikorski: PiS wydało wyrok na wolne media

Czy administracja amerykańska powstrzyma PiS przed wprowadzeniem podatku od reklam, tak jak wtedy, kiedy rządzący chcieli wprowadzenia podatku od usług cyfrowych?

Tego nie wiem. Natomiast w UE planujemy paneuropejskie podatki, które mają spłacić fundusz odbudowy, którego Polska będzie wielkim beneficjentem. W ramach tych podatków mają być podatki od węgla, wielkich korporacji czy właśnie od reklam w internecie. Tu bym widział korzyść dla Polski, ponieważ podatki płaciłyby społeczeństwa zamożniejsze od nas, a my mamy dostać per saldo większą pomoc niż one. Polski podatek od reklam wygląda na próbę wykończenia wolnych mediów. Kaczyński idzie drogą Orbána, Erdogana i Putina. PiS wmanewrował nasz kraj w sytuację, w której naszym największym sojusznikiem są Węgry, ale to raczej my jesteśmy „po prośbie do Węgier", żeby unikać rezolucji w UE. PiS i Andrzej Duda niestety zrobili z Polski wyspę „trumpizmu" – demokraci to zauważyli i efekty mamy. Joe Biden nie zadzwonił do Dudy – mimo że dzwonił do szefów znacznie mniejszych krajów. Jeśli chodzi o opodatkowanie gigantów – zgoda. Ale zdaje się, że przy okazji chcą was opodatkować. Mimo że TVP subsydiują, obecnie ma ona reklamy i abonament, a wy macie być teraz pozbawieni dochodów z reklam.