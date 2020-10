Gleb Pawłowski: Kreml skreślił Trumpa

Amerykański wywiad twierdzi, że Rosja i Iran próbują ingerować w wybory prezydenckie. Po co?

Wszystkie wywiady na świecie interesują się tymi wyborami, a na pewno wywiady wszystkich najważniejszych państw świata. To niepokoi społeczeństwo amerykańskie, które chce przejrzystych i wiarygodnych wyborów, stąd aktywność amerykańskich służb. Chcą uspokoić społeczeństwo, że mają sytuację pod kontrolą. Z drugiej zaś strony to część walki przedwyborczej. Co prawda nie wiem po co i kogo miałby popierać tam Iran, to trochę niezrozumiałe.