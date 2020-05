Minimum dochodu dla 2,3 mln najuboższych Hiszpanów

Nowa pomoc dotyczy 2,3 mln ludzi, kwalifikują się do niej osoby w wieku 23-65 lat, których aktywa wynoszą mniej niż 16 614 euro, nie licząc domu i preferencyjnych pożyczek — powiedział 29 maja na konferencji prasowej w Madrycie wicepremier Pablo Iglesias. Minimalny dochód wzrośnie zależnie od liczby członków w rodzinie do 1015 euro miesięcznie. Zostanie nim objęte 850 tys. gospodarstw domowych, 2,3 mln ludzi, a będzie kosztować rząd ok. 3 mld euro rocznie.

