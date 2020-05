Płace nie będą rosły co najmniej przez kilka miesięcy

Przeciętna płaca w przedsiębiorstwach wzrosła w kwietniu tylko o 1,9 proc. w porównaniu z kwietniem 2019 r., podczas gdy w poprzednich miesiącach nasze wynagrodzenia rosły o 6–7 proc. rok do roku. Taki spadek dynamiki zarobków to oczywiście efekt pandemii i pogorszenia się warunków działalności większości firm.

Badania Willis Towers Watson, przeprowadzone w kilkunastu krajach europejskich, w tym w Polsce, w kwietniu tego roku, pokazują, że w odpowiedzi na gwałtowną zmianę warunków przedsiębiorcy weryfikują swoją politykę płacową. By zredukować koszty, planowane są takie działania jak: zamrożenie płac (ok. 26 proc. wskazań), obniżenie wymiaru czasu pracy i co się z tym wiąże wynagrodzeń (41 proc. wskazań), redukcja płac zarządu (10 proc.), redukcja rezerw na premie (30 proc.), redukcja poziomu płac bez obniżania wymiaru czasu pracy – ok. 32 proc. wskazań).