Pensje górników nie ucierpiały przez epidemię. Wciąż są zawrotne

Górnicy wciąż należą do najlepiej opłacanych pracowników w Polsce. Jak wynika z danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w górnictwie w lutym 2021 roku wyniosło 11 097 zł brutto. To oznacza wzrost o 54 proc. w porównaniu do stycznia tego roku i o 1 proc. w porównaniu do lutego 2020 roku.

