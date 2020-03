Brytyjski rząd ratuje firmy. Wypłaci do 80 proc. pensji pracownikom

Czarny scenariusz jednak może się nie zrealizować. Brytyjski rząd tego samego dnia ogłosił wielki program wsparcia dla firm, który ma powstrzymać falę zwolnień. Jak podał kanclerz skarbu Rishi Sunak, rząd wypłaci pracownikom zmuszonym pozostać w domu do 80 proc. ich pensji - do 2,5 tys. funtów miesięcznie - przez co najmniej trzy kolejne miesiące.

Kanclerz skarbu zaapelował jednocześnie do pracodawców, by wstawili się za swoimi pracownikami w tych trudnych czasach epidemii.

- Pozwólcie, że zwrócę się bezpośrednio do firm: wiem, że jest wam teraz niesamowicie trudno i my w rządzie robimy wszystko, co w naszej mocy, by wam pomóc. I proszę was, abyście wy też zrobili wszystko, co w waszej mocy, by pomóc waszym pracownikom - powiedział Rishi Sunak, cytowany przez BBC.