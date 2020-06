„Pod Żyrandolem”: Na co liczył Duda zgadzając się na wizytę w USA? AFP

Do ciszy wyborczej został tylko jeden dzień. W podcaście „Pod Żyrandolem” aż do końca ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich dziennikarze „Rzeczpospolitej” będą analizować najnowsze wydarzenia kampanijne i zastanawiać się, kto jest bliżej tego, by zasiąść pod żyrandolem. W czwartym odcinku kampanię komentują Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko.