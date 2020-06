Duda skończy kampanię w Starym Sączu, Trzaskowski w Warszawie

Prezydent błyskawicznie po powrocie do Polski ruszył w kampanijną trasę. Kilka godzin po wylądowaniu w Polsce pojawił się na spotkaniu wyborczym w Radomiu. Tam uderzył w znajome tony. Bo kampania każdego z kandydatów w jej ostatnich godzinach to bardziej przypominanie i utwardzanie własnego przesłania niż nowe propozycje.

Dla prezydenta liczyły się oczywiście godziny spędzone w Waszyngtonie i wspólne deklaracje z prezydentem Donaldem Trumpem o energetyce i sprawach wojskowych, ale nie zabrakło odniesień do innych kandydatów. – Jeden z konkurentów stwierdził, że w Polsce zniknęło milion miejsc pracy. Ktoś, kto ma tak krótką pamięć, nie nadaje się do tego, żeby sprawować władzę – mówił prezydent Andrzej Duda o słowach Rafała Trzaskowskiego dotyczących bezrobocia. I przypomniał, że w 2014 roku bezrobocie wynosiło 12 proc, a teraz wynosi 6 proc. Duda zwrócił także uwagę swoich wyborcom na „zwijanie państwa".

Kampania Rafała Trzaskowskiego w czwartek to przede wszystkim konferencja w Ostrołęce, gdzie kandydat KO, odnosząc się do wyników wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, zwracał uwagę na to, że miejsce polskiej elektrowni atomowej powinno być ustalone w drodze debaty. Trzaskowski mówił też o CPK. – Dzisiaj rząd obiecuje jedno z największych lotnisk w Europie. Ja się obawiam, że to się skończy dokładnie tak samo jak tutaj, w Ostrołęce – podkreślał. Nie odbyły się dwa planowane na później spotkania na Mazowszu. Prezydent Warszawy zdecydował o zawieszeniu kampanii i powrocie do Warszawy ze względu na tragiczny w skutkach wypadek autobusu komunikacji miejskiej.