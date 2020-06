Kampania znów ruszyła. Termin wyborów we wtorek lub w środę

W poniedziałek wznowione zostaną obrady trzech połączonych senackich komisji, które zajmują się prawem wyborczym. Zgodnie z naszymi informacjami Senat nie będzie przedłużał prac nad ustawą i szybko trafi ona do Sejmu. To oznacza, że już w najbliższy wtorek lub środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozpisze wybory prezydenckie i kampania będzie mogła ruszyć pełną parą.

W poniedziałek politycy KO złożą zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego w związku z brakiem publikacji uchwały PKW z 10 maja. Sztab Trzaskowskiego szykuje się też do rejestracji komitetu wyborczego i zbierania podpisów. Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita", KO planuje też serię kilkunastu konferencji prasowych w całym kraju, dotyczących niespełnionych obietnic inwestycyjnych rządu PiS w ciągu ostatnich pięciu lat.

Ten termin popiera większość ankietowanych w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej". Aż 56,6 proc. ankietowanych uważa, że wybory powinny odbyć się właśnie 28 czerwca. 6 proc. chce, by był to lipiec, 6,5 proc. wskazuje na sierpień, 7,3 proc. na wrzesień, a październik – 5,8 proc. Ale 9 proc. ankietowanych chce, by był to listopad lub późniejszy termin.