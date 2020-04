Kampania rozmrożona

Bez spotkań z wyborcami i konwencji, bez pewności co do terminu wyborów.

Codzienne konferencje prasowe i spoty, kolejne deklaracje programowe i apele o mobilizację. Dyskusje online i wystąpienia. Zapewnienia i wymiany ciosów, takie jak w poniedziałek, gdy prezydent Andrzej Duda podkreślał, że nie podpisze żadnej ustawy prywatyzującej służbę zdrowia, a Lewica przypomniała, że jedna z antykryzysowych tarcz podpisana przez prezydenta zawierała furtkę do tego typu rozwiązań. Na pozór kampania prezydencka wkracza rzeczywiście w najważniejszą fazę. Tak byłoby, gdyby nie koronawirus.

Zgodnie z przewidywaniami to czas po Wielkanocy miał być apogeum kampanii. Zamiast tego internetowe transmisje zastąpiły spotkania z wyborcami, konwencji nie ma od początku marca, a na konferencjach kandydaci występują w maseczkach. Kampanie prezydenckie zawsze były zaskakujące, ale prowadzenia jej w dobie globalnej pandemii nie spodziewał się żaden ze sztabów. Dopiero teraz kampania w ograniczonym stopniu została rozmrożona.

PiS forsuje nie tylko wybory Tak jak wielokrotnie pisała „Rzeczpospolita", PiS mimo sprzeciwu Jarosława Gowina i jego Porozumienia forsuje wybory korespondencyjne w maju. Kampania prezydenta została w praktyce odwieszona. Sztab Andrzeja Dudy w najbliższym czasie zaprezentuje jednak program. Nie będzie to oczywiście – jak kiedyś planowano – konwencja wyborcza. Politycy PiS od samego początku kampanii liczyli – oficjalnie i nieoficjalnie – że wybory uda się rozstrzygnąć w I turze. Teraz sondaże wskazują, że jest to możliwe, jeśli wybory odbędą się w maju. Ostatnie dni to też powrót przesłania o polityce społecznej oraz byłej premier Beaty Szydło. I nie tylko. Prezydent Andrzej Duda zapewniał w poniedziałek wraz z ministrem zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim, że nie pozwoli na prywatyzację szpitali w II kadencji. – W walce z koronawirusem dobitnie widać, jak sprawdza się publiczna służba zdrowia. Kto wie, jak dzisiaj w ogóle wyglądałby dostęp do możliwości ochrony zdrowia, gdyby została sprywatyzowana – mówił prezydent. I przypomina o pomysłach PO sprzed lat w tej sferze.

Konkurenci Dudy nie pozostają bierni. Władysław Kosiniak-Kamysz w tej samej konwencji zapytał w poniedziałek prezydenta, czy podpisze ustawę, która umożliwia zwolnienie pracownika e-mailem. Chodzi o kolejną wersję tarczy antykryzysowej, o której w poniedziałek pisała „Rzeczpospolita".

Opozycja ma swoje pomysły W najbardziej skomplikowanej sytuacji jest obecnie KO, która jednocześnie prowadzi kampanię zniechęcającą do wyborów 10 maja i przekonuje, że buduje Małgorzatę Kidawę-Błońską jako kandydatkę na czas po pandemii, licząc na to, że wybory w maju uda się w ten czy inny sposób zablokować. Temu ostatniemu służy akcja „Oni wybory, my życie". Małgorzata Kidawa-Błońska zwraca uwagę na problemy Polaków w trakcie epidemii koronawirusa. Kandydatka KO pojawi się w debacie 6 maja w TVP. Jednocześnie KO zniechęca do majowych wyborów za pomocą kampanii informacyjnej „Prawdziwe wybory", w której ostrzega się m.in. przed możliwością zakażenia w trakcie głosowania korespondencyjnego, a lider PO Borys Budka przekonuje do własnego planu na przesunięcie wyborów aż do 16 maja 2021 r.

Na potrzeby czasu antenowego w TVP KO przygotowała rozmowy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o zagrożeniach, które niosą te wybory. Rozmowy prowadzi posłanka PO Aleksandra Gajewska z udziałem zewnętrznych ekspertów i samej kandydatki. Nagranie w internecie i nie tylko budzi mocne kontrowersje ze względu na taką formę. Nie wiadomo, czy jest to wywiad, rozmowa dwóch posłanek czy przemówienie kandydatki. W kuluarach pomysł też budzi kontrowersje, a kilku naszych rozmówców spoza sztabu przyznaje, że nawet jeśli pomysł był dobry, to mocno szwankuje jego wykonanie. Inni kandydaci mają dużo prostsze strategie, które polegają na mobilizacji zwolenników. – Nie oddamy Polski walkowerem – powtarza Władysław Kosiniak-Kamysz, który w kolejnych sondażach wychodzi na drugie miejsce po prezydencie Andrzeju Dudzie. Przesłanie mobilizacyjne ma również Robert Biedroń, który mówi, że w wyborach trzeba „nawrzucać Kaczyńskiemu do skrzynki". Biedroń w poniedziałek rano mówił, że Lewica sprzeciwia się komercjalizacji szkół i szpitali, a Adrian Zandberg przedstawił ustawę, która ma uniemożliwić komercjalizację szpitali, co jak podkreśla Lewica, stało się możliwe dzięki Tarczy 2.0.