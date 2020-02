Kosiniak-Kamysz i Kidawa-Błońska skontrują PiS. W weekend konwencje

Do I tury wyborów prezydenckich zostało już mniej niż 80 dni. Politycy PiS i opozycji liczą na to, że uda się w niej otworzyć nowe etapy. Sztabowcy Dudy chcą zostawić za sobą turbulencje przy starcie, sztabowcy polityków opozycji przyspieszyć wyścig i wzmocnić poparcie dla swoich kandydatów. To dynamika przed kolejnym ważnym weekendem kampanii prezydenckiej. Tematem jest też reakcja rządu na koronawirusa.

