Kampania prezydencka nabiera kształtów

W trakcie głosowania kolejni kandydaci odpadali i przekazywali swoje poparcie. W finałowych rundach doszło jednak do niespodzianki wynikającej z podziału w środowisku wolnościowym. Elektorzy Konrada Berkowicza i Janusza Korwin-Mikkego poparli Grzegorza Brauna, a nie kandydata z największą szansą na nominację ze swojej partii – Dziambora. Gdyby nie to, że Dziambor odpadł, to w kolejnych rundach to między nim a Bosakiem byłby ostateczny wybór. Elektorzy Dziambora wybrali za to w kolejnej rundzie bardziej umiarkowanego kandydata – Bosaka.

W kuluarach środowiska wolnościowego – partii KORWiN – zawrzało. Dyskusja przeniosła się bardzo szybko do mediów społecznościowych. Korwin-Mikke zarzucił Dziamborowi, że wybrał „vendettę". Inni politycy – jak Dobromir Sośnierz – podkreślali, że to Korwin-Mikke zaryzykował jedność i lojalność partii. Krążące w partii teorie dotyczą tego, że Korwin nie chciał budować konkurencji w postaci Dziambora jako kandydata na prezydenta i nie akceptuje jego umiarkowanego stylu uprawiania polityki. On sam publicznie zaprzeczał, że w grę wchodziły kwestie personalne. „Gdyby zamiast Pana był kol. Wilk, kol.Berkowicz czy ja – byłoby to samo. Jedni za wszelką cenę chcieli, by nie wygrał kol. Bosak – a drudzy bardzo chcieli, by kol. Bosak wygrał. Ci drudzy zagrali Panem – napisał w nocy z soboty na niedzielę Korwin na Twitterze. Dziambor odpowiedział mu, że nie wypada pisać bzdur.