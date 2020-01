KORWiN nie poparł KORWiN-a. Kulisy zwycięstwa Bosaka w prawyborach Konfederacji

Dziambor: Bosak ma jeszcze miękki wizerunek

Walczymy o to, żeby poszerzyć nasz elektorat. Krzysztof Bosak ma większe niż Grzegorz Braun szanse przyciągnąć do Konfederacji nieprzekonanych – mówi „Rzeczpospolitej” poseł Artur Dziambor, wiceprezes partii KORWiN, tłumacząc, dlaczego wzywał do głosowania na kandydata narodowców.

Dlaczego tuż przed decydującym głosowaniem na prawyborczym zjeździe Konfederacji zebrał pan swych elektorów i apelował o poparcie Krzysztofa Boska, a nie zwycięzcy przedostatniej rundy, Grzegorza Brauna?

Sytuacja była taka, że trzeba było poprzeć jednego z kandydatów. Obaj kandydaci są świetni, natomiast ja po prostu uważam, że Krzysztof Bosak ma większe szanse zgarnąć elektorat, który jest dotychczas nieprzekonany do nas. Grzegorz Braun jest zacną postacią i - przy wielkim szacunku dla niego - latami pracował na wizerunek jednak bardzo skrajnej osoby, która w bardzo specyficzny sposób wyraża swoje opinie, i jest to dosyć trudne do zmiany w ciągu kilkumiesięcznej kampanii wyborczej. Natomiast Krzysztof Bosak ma wizerunek, który jest na tyle jeszcze miękki, że można z tego zrobić coś dużo lepszego. Walczymy o to, żeby poszerzyć nasz elektorat. Mieliśmy milion 250 tys. wyborców, chcemy mieć dwa miliony na przykład. Myślę, że jeśli mieliśmy (brać – red.) pod uwagę tylko tę dwójkę (Bosak i Braun – red.), to wśród tej dwójki zdecydowanie Krzysztof Bosak.

Jak to się stało, że silne w Konfederacji skrzydło wolnościowców nie miało swego przedstawiciela w finałowym pojedynku?

Musiałby pan zapytać się tych elektorów, którzy zdecydowali inaczej i mocodawców tych elektorów. Ja miałem nadzieję, że faktycznie finał będzie Bosak kontra ktoś z Wolności, no ale nie wyszło i trzeba było na biegu się decydować. Gdy zobaczyłem wyniki tej przedostatniej tury, zrobiłem takie oczy i „o jejku, trzeba będzie szybko coś zrobić”. Na szczęście w regulaminie było prawo do zrobienia przerwy i z tego prawa skorzystałem. Musiałem przedyskutować z moimi elektorami jaki jest dalszy scenariusz, finałowy scenariusz właściwie, którego nie przewidywaliśmy.

Jak wyglądała pańska rozmowa z elektorami?

Ja po prostu przekonywałem ich do tego, że Krzysztof Bosak będzie lepszym kandydatem.

Padały kontrargumenty?

Oczywiście - że Grzegorz Braun ma więcej wolnościowych poglądów, a Krzysztof Bosak niekoniecznie. Natomiast z pijarowego punktu widzenia uważam, że to nie jest żaden problem. Zdążymy to spokojnie nadrobić.

Zwycięzca nie jest za młody?

Będzie najmłodszym kandydatem i to też jest bardzo duże brzemię. On będzie musiał się pokazać z bardzo dobrej strony.

Jak dotąd w wyborach prezydenckich nie wygrał kandydat przed 40.

Oczywiście, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zmienić. Jeżeli się spłaszczy trochę wyniki, to będziemy mieli dosyć fajną rozgrywkę. Najgorsze, co się może wydarzyć, to finał Duda-Kidawa-Błońska. Róbmy wszystko, żeby tego finału nie było.

Obecny prezydent i wicemarszałek Sejmu w drugiej turze to teraz najbardziej prawdopodobny scenariusz.

Duda jest murowanym kandydatem na drugą turę, ale czy Kidawa-Błońska.? Nie jestem taki pewien, bo jest i Szymon Hołownia, który trochę zabierze.

O ile zbierze podpisy.

Zbierze, pomogą mu.

Załóżmy, że Bosakowi nie uda się wejść do drugiej tury. Jaki wynik musi osiągnąć, żeby powiedział pan: „sukces”.

Myślę, że gdybyśmy podwoili (wynik z wyborów parlamentarnych – red.). Mieliśmy milion 250 tys. Gdybyśmy mieli dwa miliony, to byłby to sukces. Byłoby tak, że zrobiliśmy naprawdę wielki krok do przodu.

Co czeka Konfederację, jeśli jej kandydat otrzyma mniej niż milion głosów?

Trzeba pracować, bo to będzie oznaczało, że wyborcy dali nam kredyt zaufania i z jakiegoś powodu go albo straciliśmy, albo przespaliśmy troszkę możliwości, które mieliśmy. Będziemy nad tym pracować. Zresztą, teraz widzę sondaże. Mieliśmy handicap za bycie nową siłą, i z 6 proc. było 10, a teraz nagle jest znowu 5 proc. Ta kampania jest na odbicie. Zobaczymy, czy to się szybko da odbić.