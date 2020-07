Duda o TVN: Prywatna stacja pana Trzaskowskiego

- I się okazuje, że pan Trzaskowski chce sobie organizować debatę pod ochroną zagranicznych mediów. Ja się na to nie zgadzam - dodał. Andrzej Duda pytał, dlaczego polskie media, Polsat i Telewizja Polska, mają być gorzej traktowane. - Nie zgadzam się na to. Jestem prezydentem wszystkich Polaków i wszyscy Polacy mają jednakowe prawo do obejrzenia i wysłuchania debaty - oświadczył.

"Dyktat po prostu. Nie ma czegoś takiego, nigdy tak nie było"

Duda apelował, by debata była "prawdziwa", zorganizowana przez "wszystkie wielkie telewizje" i ocenił, że Polacy "zasługują na taką debatę". - Ja stanę do takiej debaty, nie mam z tym żadnego problemu. Tylko niech jej termin zostanie uczciwie ustalony w porozumieniu ze sztabami, a nie narzucany - zadeklarował.

- Dyktat po prostu. Nie ma czegoś takiego, nigdy tak nie było. Co to za obyczaje? - dodał zaznaczając, że takich zwyczajów nie ma ani w Stanach Zjednoczonych, ani w krajach Europy Zachodniej, ani w Polsce tak do tej pory nie było. - To pierwszy raz, kiedy TVN próbuje narzucić innym sztabom termin debaty. Ja się na to nie zgadzam. Co to jest, dyktat? - podkreślił.

- Ja już nie wspomnę, że chodzi o zyski z reklam, nie tylko o wspieranie pana Trzaskowskiego - stwierdził Andrzej Duda wskazując, że debata wyborcza ma ogromną oglądalność. - Są reklamy, przecież to są gigantyczne zyski. Dlaczego jedna zagraniczna telewizja ma te zyski mieć? Ja się z tym nie zgadzam - powiedział oceniając, że sytuacja, w której Telewizja Polska i Polsat miałyby nie skorzystać z tych zysków z reklam byłaby nieuczciwa.