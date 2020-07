Rafał Trzaskowski zobowiązał się do realizacji postulatów Szymona Hołowni

- Niektóre z naszych postulatów różnią się tylko niuansami. Myślę, że będziemy współpracować - powiedział Rafał Trzaskowski podczas debaty z Szymonem Hołownią o "ponadpartyjnej prezydenturze".

Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski spotkali się w środę, aby porozmawiać o "ponadpartyjnej prezydenturze". Dzień wcześniej Hołownia, który zajął 3. miejsce w I turze wyborów prezydenckich i nie dostał się do drugiej, wymienił warunki "bezpartyjnej prezydentury". Przekazał także, że 12 lipca zagłosuje "przeciw Dudzie", czyli na Trzaskowskiego. Hołownia mówił o "czteropunktowym minimum bezpartyjnej prezydentury", jakie zamierza przedstawić kandydatowi KO. - Po pierwsze, trzy weta: weto demokratyczne, weto zielone, weto samorządowe - podkreślił Hołownia. Drugim warunkiem jest zatrudnienie w Kancelarii Prezydenckiej na ważnych stanowiskach czterech pracowników spoza partii politycznych. Trzecim warunkiem jest natomiast wniosek do NIK o kontrolę legalności, gospodarności w spółkach. Były kandydat na prezydenta wyjaśnił też, że czwartym punktem ma być powołanie rady samorządowej, które będzie doradzało prezydentowi, "by samorząd miał reprezentację". Na początku rozmowy Szymon Hołownia wezwał Trzaskowskiego do jasnej deklaracji odnośnie swoich postulatów. Podkreślił również, że „chciałby, żeby to spotkanie pomogło niezdecydowanym wyborcom zobaczyć, jakie poglądy ma Rafał Trzaskowski”. Jednocześnie zaznaczył, że sam ”na pewno weźmie udział w drugiej turze wyborów prezydenckich i zagłosuje przeciwko wizji prezydentury Andrzeja Dudy”. Były kandydat na prezydenta zapytał Rafała Trzaskowskiego, czy jako prezydent zobowiązałby się do wetowania ustaw, które będą przygotowane niezgodnie z zasadami legislacji i bez konsultacji społecznych. - Oczywiście będę wetował wszystkie ustawy, które będą łamały konstytucje, które będą łamały reguły praworządności - zapewnił Trzaskowski. - Zgadzam się, że musi być dochowana wierność procesowi, który wypracowaliśmy przez lata. Absolutnie tak. Ten postulat z pana programu przyjmuję - dodał. Poniżej dalsza część artykułu

Neutralność klimatyczna Hołownia zapytał także, czy kandydat na prezydenta zobowiąże się do wetowania każdej ustawy, która będzie odsuwała kraj od osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. - Absolutnie, uwzględniam pana postulat - odpowiedział Rafał Trzaskowski. - W Warszawie robię wszystko, by walczyć z globalnym ociepleniem, dokładnie takie same propozycje mam teraz w swoim programie. Usiądę z ekspertami - dodał. - Walka z kryzysem klimatycznym to jeden z najważniejszych postulatów mojego programu. Pokrywa się w dużej mierze z postulatami z pana programu. Absolutnie uwzględniam postulat, by wetować wszystko, co będzie nas oddalało od neutralności klimatycznej - podkreślił.

Samorządowe weto Rafał Trzaskowski zapowiedział także, że będzie wetował każdą ustawę, która będzie ograniczała kompetencje samorządów i przenosiła je do władzy centralnej. - Jeśli chodzi o kwestie weta, demokratycznego, zielonego, jest duża zbieżność naszych programów. Jeśli chodzi o samorządy, sprawa jest jeszcze bardziej oczywista. Sam jestem samorządowcem. To jedna z ważniejszych motywacji, jeśli chodzi o mój start, że jestem przekonany, że rząd PiS i prezydent będą niszczyć samorządy. Gdyby nie samorządy, nie byłoby sukcesu ostatnich 30 lat. Trzeba bronić i wzmacniać samorządu - ocenił. Kandydat KO zobowiązał się również do powołania Rady Samorządowej przy prezydencie. Zaznaczył także, że „wszystkie postulaty samorządowe to coś, co najbardziej gra mu w duszy”. - Oczywiście, w stu procentach się na to zgadzam - powiedział. W rozmowie z Hołownią Trzaskowski podkreślił również, że „zawsze pracował z bardzo szerokim zapleczem, nie tylko politycznym”. - Zapraszałem do pracy ekspertów i działaczy społecznych, którzy nie mieli politycznych powiązań - powiedział. - Tak jak w moim najbliższym otoczeniu w Ratuszu, gdzie olbrzymia większość w zarządzie i wśród moich najbliższych doradców nie ma nic wspólnego z polityką, dokładnie tak samo będzie w kancelarii prezydenta - dodał.