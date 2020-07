Czy koronawirus przekreśli plany PiS na mobilizację wyborców?

Zarówno postulaty dotyczące emerytury, jak i zapewnianie, że głosowanie jest bezpieczne, że seniorzy będą mogli wejść do lokali wyborczych bez kolejek, a koronawirus się cofa, ma zmobilizować elektorat „60 plus” – mówi Michał Kolanko w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim.

