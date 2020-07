Beata Szydło: Andrzej Duda broni interesów Polski. Wściekły atak nie dziwi

Była premier przypomniała również debatę w Parlamencie Europejskim z 2016 roku. Pamiętam udział i zaangażowanie Trzaskowskiego i środowiska z nim związanego w przygotowywanie rezolucji przeciwko Polsce - powiedziała.

- Nie dziwię się, że dla międzynarodowego układu sił bardziej odpowiednim prezydentem Polski byłby Trzaskowski, który zgadzałby się na dyktowane przez nich warunki, niż Duda, który jasno i odważnie broni polskich interesów - dodała.

Zdaniem Szydło, "Politycy PO nie rozumieją tego, że UE jest po to by Polska miała równe szanse rozwoju, a nie po to, by była wykorzystywana i poddawana różnego rodzaju presjom".