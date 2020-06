Witkowski: W poglądach gospodarczych bliżej mi do obozu PiS

- Dla nas najważniejsze są hasła propracownicze, a więc walka o siedmiogodzinny czas pracy, czy leki na receptę za złotówkę. Wszystko po to by podnieść standard życia naszych obywateli, ponieważ nie wszyscy mogli korzystać z rozwoju gospodarczego przez ostatnie 30 lat. Okazuje się, że ci którzy mają pieniądze, żyją coraz lepiej, a grupa ludzi, która żyje tylko i wyłącznie z pracy własnych rąk, czy mózgu, niekoniecznie podąża drogą tych najbogatszych – ocenił kandydat Unii Pracy.

Witkowski odniósł się również do kandydatury Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. - W części poglądów gospodarczych bliżej mi do obozu PiS-owskiego, w części światopoglądowej oczywiście nie, w stosunku państwa do Kościoła też nie, ponieważ jestem za tym, żeby religia była sprawą prywatną. Rafał Trzaskowski jest Europejczykiem i tu mi jest bliżej do niego, ponieważ też jestem za tym, żeby UE była priorytetem dla Polski i Polaków, żeby inne kraje europejskie też były w zasięgu naszej przyjaźni i dialogu – wyjaśniał.