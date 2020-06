Komorowski: Hołowni zależy na zwycięstwie Trzaskowskiego

Jest na polskiej scenie politycznej miejsce dla formacji umiarkowanych katolików i umiarkowanych konserwatystów marzących jednocześnie o nowoczesności. Interesem Szymona Hołowni może być to, by maksymalnie skrócić czas, przez który będzie musiał donieść swoje poparcie w wyborach prezydenckich do wyborów parlamentarnych. Trzy lata to dużo, ale gdyby Andrzej Duda przegrał wybory, to wtedy na 90% wybory parlamentarne byłyby zarządzone w perspektywie roku – ocenia gość audycji.