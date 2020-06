Bielan: 500+ na wakacje to nie będzie gotówka

- Wszystkie osoby posiadające dzieci będą mogły z tego bonu skorzystać. Oczywiście beneficjentem tego programu będzie również polska branża turystyczna, bo te środki to nie będzie gotówka - dodał.

Bielan komentował również kampanię rywala Andrzeja Dudy, Rafała Trzaskowskiego. - To, co mówi w ostatnich latach Trzaskowski nie ma najmniejszego sensu. Krytykuje wielkie programy społeczne wprowadzone przez rząd, bo mówi, że te pieniądze należałoby inwestować. Kiedy przedstawiamy projekty inwestycyjne, również to krytykuje - ocenił.

- Centralny Port Komunikacyjny to nie jest tylko wielkie interkontynentalne lotnisko, które jest potrzebne, ale to również 1800 km linii kolejowych - mówił.

- CPK jest absolutnie zbieżny także z polityką Unii Europejskiej - dodał.