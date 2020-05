Grodzki zaprasza Kaczyńskiego do Senatu

Grodzki stwierdził, że jest głęboko rozczarowany tempem, w jakim kolejna istotna ustawa dotycząca wyborów prezydenckich przemknęła przez Sejm - bez rzetelnej debaty, ze skróceniem czasu zadawania pytań, w pośpiechu, bez uwzględnienia poprawek opozycji.

- To jest zły prognostyk. Moim marzeniem było, by choć raz Sejm zajął się tak ważną ustawą w taki sposób i wypracował taki konsensus, który ułatwiłby pracę Senatowi. Była na to szansa - mówił Grodzki.