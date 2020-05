Kierwiński: Kidawa-Błońska uchroniła Polaków przed usługą pocztową

Pytany o to ile potrwają prace Senatu nad nową ustawą ws. wyborów prezydenckich, którą 12 maja przyjął Sejm, Kierwiński odparł, że nie chce wskazywać sztywnych dat, ponieważ "chodzi o to, aby w Senacie odbyła się uczciwa dyskusja, której po raz kolejny zabrakło w Sejmie". - Parlament jest po to, by dyskutować, spierać się - mówił.

