Nieoficjalnie: PO zmieni kandydata. Małgorzata Kidawa-Błońska rezygnuje

Platforma szuka restartu swojej kampanii

Restart kampanii PO jest konieczny, bo oddanie prezydenckiej gry to tylko zyski dla Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, co doskonale widać w sondażach prezydenckich. To będzie trudny proces, ale dla partii Borysa Budki jest egzystencjalną koniecznością. Na jej korzyść działa fakt, że wybory 10 maja faktycznie się nie odbyły, co PO może pokazywać swoim wyborcom jako sukces. Na niekorzyść – konieczność wytłumaczenia zmiany, jeśli do niej dojdzie.

O konieczności restartu swojej kampanii prezydenckiej pisze Michał Kolanko.