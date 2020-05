Budka: Formalnie nie ma żadnej akcji zbierania podpisów

- Mnie się wydaje, że już co najmniej od rana mają pewnie na obu kandydatów na wszelki wypadek po 10 tys. podpisów. Tak strzelam, bo nikt mi nie powiedział - powiedziała 15 maja w RMF FM była prezydent Warszawy i była wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Hanna Gronkiewicz-Waltz oceniając, że w zbieraniu podpisów Platforma była zawsze "bardzo sprawna". Dopytywana, kto ma te podpisy, odparła: - Myślę, że ci, którzy zbierają. Przecież my jesteśmy partią o dużej strukturze.

"Formalnie nie ma akcji zbierania podpisów"

Podpisy będą potrzebne prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu (PO), którego kandydaturę w wyborach prezydenckich zarekomendował Zarząd Krajowy Platformy po tym, jak rezygnację ze startu ogłosiła dotychczasowa kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.

Przewodniczący PO Borys Budka został zapytany w RMF FM, czy Platforma zbiera już podpisy pod kandydaturą Trzaskowskiego. - Formalnie nie ma żadnej akcji zbierania podpisów. Jesteśmy przygotowani do tego, by to uruchomić w momencie, kiedy będzie to dopuszczalne - oświadczył.

Dopytywany o 10 tys. podpisów, o których mówiła Gronkiewicz-Waltz, Budka odparł: - Ja nie mam ani jednego podpisu oprócz swojego, który złożę w momencie, kiedy będzie to możliwe.