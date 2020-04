Błaszczak: Dobrze działa państwo polskie. Potrafimy

- Maj tego roku to data konstytucyjna. Opozycja często mówiła, jak ważna dla niej jest konstytucja Rzeczypospolitej, a tu przedstawia plany, które sprowadzają się do złamania zasad konstytucyjnych - odparł minister. Zaznaczył, że kadencja prezydenta Andrzeja Dudy wygasa 6 sierpnia.

Mariusz Błaszczak wyraził nadzieję, że były wicepremier nie przekreśli dorobku rządu Zjednoczonej Prawicy. - A ten dorobek jest bardzo duży, chociażby program 500 plus, a więc wsparcia rodzin czy też czternasta emerytura, czy powrót do wieku emerytalnego 60-65. To jest dorobek rządu. Jeszcze wiele przed nami, mam nadzieję, że Jarosław Gowin nie wpisze się w tę destabilizację, w ten chaos, który stara się stworzyć w naszym kraju opozycja - powiedział minister w radiowej Jedynce.

"Pewnie to tak bardzo denerwuje opozycję"

Ocenił, że rząd Polski radzi sobie z epidemią. - Zahamowaliśmy rozprzestrzenianie się epidemii, zareagowaliśmy wcześnie. Teraz uwalniamy (kraj - red.) z tych bardzo sztywnych reguł, staramy się, żeby gospodarka wróciła do stanu sprzed epidemii, robimy to wszystko bardzo ostrożnie i pewnie to tak bardzo denerwuje opozycję, bo za dobrze w Polsce się dzieje - powiedział Mariusz Błaszczak.

- Świetnie sobie radzimy - porównuje to z sytuacją w innych państwach - no i to jest takie dla opozycji tak bardzo złe. Opozycja dąży do tego, żeby im gorzej, tym dla niej lepiej, dla realizacji partykularnych interesów kosztem bezpieczeństwa Polski - dodał.

Dopytywany o wybory oświadczył, że "Polacy nie są gorsi od Bawarczyków", którzy niedawno przeprowadzili lokalne wybory korespondencyjne. - Naprawdę nie jesteśmy gorsi. Potrafimy. Państwo polskie funkcjonuje - powiedział Błaszczak dodając, że "jesteśmy gotowi, żeby przygotować wybory".