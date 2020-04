Małgorzata Kidawa-Błońska: Nie mówi się o mnie, bo jestem kobietą

- To jest naturalne, że panowie nie widzą kobiety w tym miejscu. Prowadzą własną politykę. Ja w taką zabawę się nie bawię - dodała.

Kidawa-Błońska nie jest zaskoczona spadkiem swoich notowań. - Nie zaskakuje mnie to, bo spodziewałam się, że jeśli się nie prowadzi kampanii, to musi tak wyglądać. Patrzę też jak spłaszczone są te sondaże. One mówią, że zapowiadana jest bardzo niska frekwencja - odpowiedziała.

Zadeklarowała również, że nie widzi powodu, by wycofać się z wyborów. - Polacy mają prawa do udziału w wyborach, ale bezpiecznych. Te prawa nie są spełnione, zostały Polakom odebrane - skomentowała.

- Jestem za głosowaniem korespondencyjnym, ale dobrze przygotowanym. Tak, żebyśmy wiedzieli jak te wybory się będą odbywały, kto je będzie przeprowadzał. Dzisiaj nie wiemy czy ten system jest dobrze przygotowany. Nie mamy jeszcze ustawy dopuszczającej do tych wyborów, więc o czym my rozmawiamy? - pytała.