„To ludobójstwo”. Reakcje opozycji na rekomendację Szumowskiego

Minister zdrowia poinformował w piątek, że przekazał szefowi rządu rekomendację w sprawie „przeprowadzania wyborów prezydenckich w tradycyjnej formie, gdzie idziemy do urn” - zdaniem Łukasza Szumowskiego, takie głosowanie w sposób bezpieczny można by przeprowadzić najwcześniej za dwa lata.

Wtórował jej klubowy kolega Sławomir Neumann. - Minister zdrowia ogłosił, że wybory „kopertowe”, czyli korespondeycjne, będą bezpieczne, a takie tradycyjne wybory, o których wszyscy wiemy - przy urnach, w lokalach wyborczych - przez dwa lata nie mogą w Polsce się odbyć. Mówi to człowiek, który jest lekarzem, który wie, że wirus na papierze, na tekturze, zostaje kilka dni. Mówi to człowiek, który wie, że stoimy przed szczytem zachorowań. Mówi to człowiek, który na biurku ma raporty, mówiące o niebezpieczeństwie, jakie takie wybory, takie głosowanie, na Polaków sprowadza - stwierdził w krótkim wideo, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Zdaniem Neumanna minister Szumowski „przestał być lekarzem”. „Primum non nocere” - po pierwsze nie szkodzić. Zapomniał pan, panie ministrze, o tym. Dzisiaj pan jest wykonawcą woli Jarosława Kaczyńskiego. Nie jest nawet politykiem. On jest partyjnym aparatczykiem Prawa i Sprawiedliwości. Przykre - stwierdził.

Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, stwierdziła na Twitterze, że „wybory korespondencyjne w maju nie będą ani bezpieczne, ani uczciwe, ani tajne”. „Panie Ministrze, przysięga Hipokratesa obowiązuje dziś szczególnie Pana” - dodała.

„Po trupach do władzy, Kaczyński musi mieć Rezydenta (nie Prezydenta) PiS-u w Belwederze” - napisał z kolei Paweł Olszewski, poseł PO z Bydgoszczy, dodając, że przeprowadzenie wyborów „to zwykle ludobójstwo”.