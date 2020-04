List otwarty do Szumowskiego w sprawie wyborów prezydenckich

Szanowny Panie Ministrze!

W ostatnim trudnym dla nas czasie Pan jeden, jak się wydaje, spośród występujących przedstawicieli władzy, wykazał się troską o stan naszego zdrowia. Zdawał się Pan kierować interesem społecznym, a nie doraźnymi korzyściami politycznymi. Dziś chorobliwe pomysły jednego człowieka popartego przez jego bezwolne otoczenie zagrażają naszej ojczyźnie.

Dlatego zwracamy się do Pana, człowieka i lekarza, który dba o zdrowie powierzonych mu pacjentów. Organizowanie wyborów w jakiejkolwiek formie w warunkach epidemii jest groźną dla zdrowia Polaków farsą, jest kpiną z demokracji i próbą ukazania Polaków jako ludzi całkowicie bezmyślnych. Jest to obce naszej tradycji dążenia do wolności i swobody.

Wierzymy, że Pan jest w stanie swoim autorytetem powstrzymać groźne dla Polski szaleństwo.



Henryk Wujec

Ludwika Wujec

Jan Lityński

Wacława Bujak

Maria Bujak

Bogdan Bujak

Bogdan Lis

Zbigniew Janas

Piotr Szczepański

Mirosław Odorowski

Janusz Onyszkiewicz

Barbara Labuda

Ewa Kulik

Danuta Przywara

Barbara Wolniewicz-Grzelak

Janusz Grzelak

Jan Tomasz Lipski

Krzysztof Pusz

Seweryn Blumsztajn

Witold Łuczywo

Andrzej Trzeciakowski

Hanna Fedorowicz

Jacek Fedorowicz

Maja Komorowska

Jacek Bocheński

prof. Andrzej Friszke

prof. Jerzy Zdrada

Powstańcy warszawscy:

Anna Jakubowska ps. „Paulina”

Halina Jędrzejewska ps. „Sławka”

Wanda Tracz Stawska ps. „Pączek”

Anna Trzeciakowska ps. „Grodzka”

Maria Wiśniewska ps. „Malina”

Krystyna Zachwatowicz-Wajda ps. „Czyżyk”