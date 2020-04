PiS złożył nowy projekt ws. głosowania korespondencyjnego

W imieniu wnioskodawców poseł PiS Krzysztof Sobolewski złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Nie wiadomo na razie, co znajduje się w projekcie. Sejm ma wznowić prace o godzinie 18.30.

Art. 289 ustęp 1 Kodeksu wyborczego stanowi, że wybory prezydenckie "zarządza marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej i wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej”. Nowy projekt PiS zakłada, że w wyborach prezydenckich w 2020 roku, nie znajduje on zastosowania.

Według złożonego przez PiS projektu, jeżeli na terytorium Polski ogłoszono stan epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, który określony został w wydanym wcześniej postanowieniu. Nowy termin określony przez marszałka Sejmu musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenta określonym w Konstytucji. Ta stanowi, że wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej.

100 dni przed upływem kadencji prezydenta wypada we wtorek 28 kwietnia 2020 r., a 75 dni przed upływem kadencji to natomiast sobota 23 maja, co oznacza, że wybory prezydenckie mogą odbyć się w jedną z niedziel maja, czyli 3., 10. lub 17.