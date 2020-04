Stanisław Karczewski: Inni potrafią. Czemu nie spróbować w Polsce?

Zdaniem Karczewskiego wybory korespondencyjne to najlepsze rozwiązanie w czasie epidemii. - Jesteśmy państwem nowoczesnym, sprawnym i jestem przekonany, że poradzimy sobie z takim trybem głosowania. Jeśli inni potrafią i mogą to zrobić, to dlaczego my nie możemy - przekazał.

Karczewski nie wykluczył, że może jeszcze dojść do zmiany konstytucji. Projekt w sprawie przedłużenia kadencji prezydent o dwa lata złożyli posłowie Porozumienia.

- Pod tym projektem podpisał się prezes PiS Jarosław Kaczyński, akceptujemy takie rozwiązanie, bierzemy pod uwagę zmiany w konstytucji, jest to oferta, którą przedstawiamy opozycji - powiedział wicemarszałek.

- Liczę,że pan Jarosław Gowin będzie rozmawiał o tym z opozycją i być może będziemy mieli takie dobre efekty rozmów w najbliższym czasie - dodał.