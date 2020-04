Kazimierz Marcinkiewicz: Jarosław Gowin został wyrolowany

Kazimierz Marcinkiewicz wypowiedział się w programie "Onet Rano” na temat wyborów prezydenckich. - Mamy wypełniać dyspozycje Kaczyńskiego, bo jest on napalony na władzę, jemu się do władzy trzęsą ręce - podkreślił. - Oprócz Bielana nie ma osoby, która byłaby w stanie skrytykować Kaczyńskiego - dodał.

Polityk skomentował także dymisję Jarosława Gowina. - Gowin został wyrolowany przez nich i Emilewicz. Poszli do niej i powiedzieli: jeśli nam zagwarantujesz, że partia Gowina zagłosuje za nami, to go zastąpisz i zostaniesz wicepremierem. I ona się na to zgodziła. Namówiła jego ludzi do tego, żeby głosowali inaczej - stwierdził Marcinkiewicz. - To jest straszliwa porażka Gowina - zaznaczył.