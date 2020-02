Duda: Odważnie zatrzymywałem zmiany niekorzystne dla Polaków

Duda wspominał także swój pobyt w tym mieście 11 maja 2015 roku, po pierwszej turze poprzednich wyborów prezydenckich. - Tamten pobyt okazał się dla mnie szczęśliwy. Mam nadzieje, że tym razem też tak będzie - mówił.

Duda przekonywał, że przed rządami Zjednoczonej Prawicy nie było prawdziwej społecznej gospodarki rynkowej, a jedynie jej obietnice. - Teraz, dzięki 500+, dzięki 13. emeryturze, dzięki - mam nadzieję - także 14. emeryturze, dzięki wszystkim świadczeniom, które są realizowane dla polskiej rodziny, dzięki programom dla seniorów, takim jak leki dla seniorów 75+, jak Narodowa Strategia Onkologiczna, Polska staje się krajem prawdziwie sprawiedliwym - przekonywał Duda.

Prezydent Andrzej Duda oświadczył ze wspomniane programy socjalne muszą zostać utrzymane, żeby polska rodzina mogła żyć spokojnie i żeby był spokój i dobra współpraca między prezydentem, rządem i parlamentem.

- Ja zobowiązywałem się, że będę realizował te zmiany, które przynoszą korzyść Polakom. A jeżeli uznam, że coś jest niekorzystne dla Polaków, dla polskiego państwa, to będę to jako prezydent odważnie zatrzymywał. I robiłem to, proszę państwa, przez ostatnie 4 lata - mówił Andrzej Duda. - Nie zawsze zadowoleni z tego byli moi dawni koledzy z partii, do której kiedyś należałem i która dzisiaj wspiera mnie w wyborach. Ale potem mi podziękowali i powiedzieli: myliliśmy się. Myliliśmy się, to ty miałeś rację, to nie były zmiany dobre dla Polski, dziękujemy ci, że je zatrzymałeś.

- Bo to są uczciwi ludzie. Czasem ktoś się pomyli, czasem ktoś się może zapędzić. Czasem są emocje, czasem jest zła decyzja. Jest potrzebny prezydent, który będzie na to patrzył spokojnie, ale będzie zwolennikiem tych dobrych dla polskiego społeczeństwa zmian - mówił Andrzej Duda w Sochaczewie.