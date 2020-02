Psalm w dniu wyborów: "On miłuje prawo i sprawiedliwość"

Te słowa zawiera Psalm 33, który przewidziany jest w kalendarzu liturgicznym an 10 maja.

"Bo słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość,

ziemia jest pełna Jego łaski".

Ówczesny przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński mówił wówczas, że "jeżeli by się okazało, że jest to pieśń, którą się normalnie, tradycyjnie wykonuje w kościołach, to trudno to wiązać z datą niedzielną".

Psalm, zawierający frazę "Prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu" został odczytany również w dniu zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta, 6 sierpnia 2015 roku.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która wczoraj ogłosiła datę wyborów prezydenckich, przyznała, że myślała o innym dniu - 17 maja. Tę datę zakwestionowała ambasada RP w Rzymie, która przypomniała, że tego dnia będą trwały uroczystości związane z 100. rocznica urodzin Jana Pawła II. Dlatego Witek zmieniła zdanie.