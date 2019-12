Sondaż: 59,4 proc. Polaków uważa, że wybory wygra Duda

Trzeba podkreślić, że pytania sondażu nie dotyczyły preferencji wyborczych, lecz wiary w polityczną skuteczność kandydatów i możliwości wygranej. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął kampanię jako pierwszy . Także PiS podjął decyzję szybko i nikt nie ma wątpliwości, że popiera obecną głowę państwa. To powoduje, że zarówno elektorat PiS, jak i część opozycyjnego zżyły się już z tym kandydatem, identyfikują go z łatwością i nawet jeśli nie chcieliby na niego głosować, to mają ugruntowane przekonanie o jego zwycięstwie.

Jak to wszystko przekłada się na ocenę szans poszczególnych kandydatów? Tu bezapelacyjnie wygrywa strategia Andrzeja Dudy: prawie 60 proc. wyborców wierzy w jego zwycięstwo, podczas kiedy niespełna 11 proc. wskazuje na Małgorzatę Kidawę-Błońską. W wygraną Szymona Hołowni wierzy 6,3 proc. respondentów, we Władysława Kosiniaka-Kamysza – 5 proc.

– To były pytania o emocje, a odpowiedzi odzwierciedlają nastrój, który panuje wśród wyborców – mówi dr Mirosław Oczkoś, specjalista ds. wizerunku politycznego. – Mści się długie rodzenie kampanii przez Grzegorza Schetynę, szczególnie w elektoracie PO. To dla niego czerwona kartka. Widać też, że w PiS jest więcej wyznawców niż wyborców.

Zdaniem Oczkosia z wynikami badania powinni się zapoznać wszyscy sztabowcy, bo stan politycznych emocji to kluczowa wartość w kampanii. Przecież „wiara w to, że ktoś wygra, nie oznacza jeszcze, że się chce na tę osobę głosować”. – Kandydatka PO, w którą wierzy 10,8 proc., musi się mocno zastanowić, co zrobić, by przekonać swoich wyborców, że może skutecznie walczyć – mówi ekspert.