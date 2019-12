W niedzielę spotkanie Hołowni "Dlaczego i po co"

Wszystko wskazuje na to, że w ten sposób Hołownia ogłosi swoją inagurację w pre-kampanii prezydenckiej. Spotkanie ma odbyć się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Do tej pory Hołownia jak i jego sztabowcy unikali konkretnych deklaracji dotyczących kampanii, jej planu czy też założeń ideowych. Spotkanie w Gdańsku zmieni ten stan rzeczy. I będzie kolejnym w rozkręcającej się pre-kampanii prezydenckiej. W środę Tomaszów Mazowiecki odwiedził lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z przesłaniem do przedsiębiorców.

Do przedsiębiorców z @Tomaszow_Maz przyjechałem z projektem #dobrowolnyZUS, który dziś złożyliśmy w Sejmie. Jeśli od stycznia ZUS wzrośnie do 1500 zł, wiele firm zbrankrutuje. Dlatego posłowie muszą zająć się tym na najbliższym posiedzeniu 12 grudnia. Nie mamy czasu do stracenia. pic.twitter.com/nfyaKvzJMj