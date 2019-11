Włodzimierz Cimoszewicz: Gdyby Tusk podjął ryzyko, wygrałby wybory

Zdaniem Cimoszewicza przy dobrej kampanii szef RE mógłby wygrać przyszłoroczne wybory. Jednocześnie ma wątpliwości, czy odpowiednim rywalem dla Andrzeja Dudy będzie Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Wzbudza dużą sympatię i to potwierdzają ostatnie wyniki badania zaufania. To jest atut, ale czy to wystarczy? Czy ona rzeczywiście da radę sobie z brutalną kampanią? Nie mógłbym dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie pozytywnie. Nie jestem tego pewien - odpowiedział.

- W ciągu kilku tygodni warto byłoby pomyśleć także o innych rozwiązaniach personalnych - dodał i przyznał, że myślał o RPO Adamie Bodnarze i Marcinie Matczaku z UW. Obaj zapowiedzieli, że nie wystartują w wyborach.