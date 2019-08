PSL buduje wsparcie na jesień. Pójdzie do wyborów z Kukizem?

PSL-Koalicja Polska bój o parlament rozpocznie konwencją wyborczą 17 sierpnia w Płocku. Wtedy poznamy też oficjalne hasło kampanii i pełny kształt list. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. To nie tylko okręg wyborczy jednego z ważniejszych polityków PSL – Piotra Zgorzelskiego – ale też miasto średniej wielkości na Mazowszu. PSL chce pokazać, że inaczej niż inne partie nie zaczyna od konwencji w Warszawie.

Ludowcy od dawna posługują się terminem „nowe centrum" i „umiarkowane centrum". Kilka tygodni temu Kosiniak-Kamysz mówił o starcie ludowców i budowie własnej koalicji jako o decyzji, która wynikła z wsłuchiwania się w głos ludzi. – Oni mówili: idźcie swoją drogą, bądźcie odważni, miejcie swoje cele. Macie swoją tradycję, macie też nowoczesność. To przynieśli nasi przyjaciele. Z różnych stron, ale w jednym celu: Idziemy po to wspólnie, by budować mosty porozumienia, a nie mury nienawiści – mówił np. 20 lipca w miejscowości Piątek (geometryczne centrum Polski).