Osiem dni, które wstrząsną opozycją

Jak wynika z naszych informacji, w trakcie konwencji programowej w połowie lipca PO ma zarówno podsumować swoje inicjatywy programowe, które partia Schetyny prowadziła w ubiegłych latach (debaty na temat praw Polek, program senioralny czy samorządowy), jak i przedstawić nowe pomysły. Co ciekawe, w trakcie Rady Krajowej po wyborach do PE Grzegorz Schetyna zapowiedział, że program zostanie zaprezentowany w sierpniu. Jednak plany uległy przyspieszeniu. 26 i 27 lipca PO wraz z koalicjantami ma przedstawić hasło wyborcze i zacząć kampanię. Z kim?

Na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi. Szef PO Grzegorz Schetyna deklaruje, że chce szerokiego bloku opozycji. W kuluarach to samo powtarzają politycy jego partii. Po tym, jak SLD ujawni wyniki referendum, mają zacząć się rozmowy liderów PO i SLD o możliwościach wspólnego startu.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powtarza za to, że największą szansę na pokonanie PiS mają dwa bloki –chadecki i lewicowy. Ten pierwszy mogłaby tworzyć PO i PSL. To drugi poza szerokim frontem wariant przyjmowany przez opozycję. W nim osobno startuje blok lewicy. Ale jak wynika z wielu naszych rozmów, szanse, by powstał blok SLD–Wiosna–Razem są bardzo niewielkie. Dla SLD najlepsze wyjście to start razem z Platformą.

Wiele zależy od wewnętrznej dynamiki w samej Platformie. Niektórzy nasi rozmówcy z SLD obawiają się, że w samej PO będzie duży opór wewnętrzny przed ponowną koalicją. – Schetyna deklaruje jednak, że chce szerokiego bloku. Pytanie, czy jeśli ten opór struktur jest, to uda mu się go przełamać – twierdzi nasz rozmówca z SLD. Niektórzy nasi rozmówcy z „terenu" PO też wskazują, że najlepsze byłoby zawężenie składu. W Platformie są obawy, że powtórzy się scenariusz z eurowyborów, w których politycy SLD mieli lepsze miejsca niż niektórzy ludzie PO.

Powrót do źródeł?

Nie ma wątpliwości, że ton kampanii będzie nadawać Platforma. Szef sztabu wyborczego PO Krzysztof Brejza zadeklarował w czwartek, że kampania będzie opierać się na rozmowach z obywatelami. – To będzie sól ziemi, sól kampanii. Rozmowy od drzwi do drzwi, od płotu do płotu. Trzeba wyostrzyć jeszcze bardziej ten słuch społeczny. My wracamy do źródeł – powiedział w Polsat News. Jednak korzenie Platformy to nie tylko „obywatelskość", ale też gra skrzydłami. W koncepcji startu PO, Nowoczesnej i samorządowców te skrzydła mogliby tworzyć np. Barbara Nowacka, a z drugiej strony politycy konserwatywni z samej PO. W takim wariancie układanie list na jesień byłoby dla Grzegorza Schetyny najprostszym zadaniem, a struktury byłyby najbardziej zadowolone.