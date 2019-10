Jakie znaczenie w polskim systemie politycznym ma Senat? Fotorzepa, Jerzy Dudek

Opozycja zdobyła co najmniej 50 mandatów w Senacie, co oznacza, że PiS utracił większość w izbie wyższej parlamentu (wynosi 51 głosów). Co to w praktyce oznacza dla partii rządzącej?