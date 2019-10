Małgorzata Kidawa-Błońska: Nie Chcę, żeby ludzie się samocenzurowali

- Wymagam w debacie rozmów merytorycznych, nie chcę nikogo obrażać. Polityka to także krytyka i pokazywanie rzeczy, które nam się nie podobają i debata polityczna może być mocna, ale żeby nie przekraczać granic – powiedziała w radiowej Trójce Małgorzata Kidawa-Błońska. - Jedna osoba nie może zepsuć przekazu – podkreśliła, mówiąc o kandydatce KO do Sejmu Klaudii Jachirze. – Jest na listach, przeprosiła za zdjęcia, za to, co było w kampanii. Ja mam nadzieję, że do końca kampanii będzie tak, jak my się zachowujemy, czyli zgodnie z zasadami Platformy i Koalicji – stwierdziła.

Jak zaznaczyła Małgorzata Kidawa Błońska, ”każdy z nas sam odpowiada za to, jak się zachowuje, co mówi, jakich słów używa". – Apeluję o to do wszystkich moich kolegów i koleżanek, do Polaków, z którymi rozmawiałam, bo ludzie chcą tego, żeby jakość debaty była inna, a tak naprawdę wyborcy zweryfikują jakich ludzi chcą i jakich słów chcą słuchać – powiedziała kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera.