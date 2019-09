Włodzimierz Czarzasty: Sondaże pokazują, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie pomaga PO

W radiowej Trójce Włodzimierz Czarzasty został zapytany o ocenę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w kontekście ostatnich tygodni. - Małgorzata Kidawa-Błońska, spełnia swoją rolę, jaką jest wymiana niepopularnego lidera, przy którym notowania PO bardziej spadały niż rosły - powiedział lider SLD. - Nie chodziło o to, by Kidawę-Błońską pokazać, ale o to, by Schetynę schować - dodał. Jak zaznaczył, „mimo wszystko w sondażach nie widać nagłych wzrostów poparcia dla PO.

