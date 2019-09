Jarosław Gowin: Nad Koalicją Obywatelską wisi klątwa Donalda Tuska. Wyprał swoją partię

Wicepremier Jarosław Gowin ocenił na antenie radiowej Jedynki, że „stawką wyborów będzie to, czy utrwalony zostanie nowy model rozwoju Polski, strategia odpowiedzialnego rozwoju, stawianie na rozwój zrównoważony, odbudowę przemysłu i innowacyjność, a jednocześnie programy społeczne”. Jego zdaniem alternatywą jest "powrót do rozwoju w oparciu o tanią siłę roboczą, czyli niskie zarobki Polaków”.

Jak zaznaczył Gowin, pomimo podwyżek w ciągu ostatnich czterech lat, Polacy nadal zarabiają o 60 proc. mniej niż wykonujący takie same zawody mieszkańcy Europy Zachodniej. – To pokazuje jak ogromną skalę zapóźnienia pod względem poziomu płac i poziomu życia mamy jeszcze do nadrobienia – stwierdził.

Wicepremier odniósł się również do zmiennego stosunku opozycji do programu 500+, który w części jej postulatów miałby być pozostawiony, w innych zmieniony lub ograniczony. – W jakiejkolwiek ważnej sprawie nie znam jednolitego stanowiska Koalicji Obywatelskiej. Nie wydaje mi się jednak, że z tego wynika utrwalenie braku zaufania do tej formacji, dlatego, że PO nagrabiła sobie tym w jaki sposób rządziła, polityką sprowadzającą się do zamiatania problemów pod dywan – powiedział Jarosław Gowin i dodał, że politycy PO "w każdej sprawie mówią raz jedno, raz drugie”. - Nad Koalicją Obywatelską wisi klątwa Donalda Tuska. To on wyprał swoją partię – Platformę Obywatelską z jakiejkolwiek ideowości, z jakichkolwiek treści programowych, bo kierował się wyłącznie słupkami poparcia, sondażami – stwierdził. - Przez jakiś czas to działało, potrafił mamić dużą część polskiej opinii publicznej, teraz wszyscy widzą, że król jest nagi – dodał wicepremier.